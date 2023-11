As contas do setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) acumularam um déficit primário de R$ 97,080 bilhões no ano até setembro, o equivalente a 1,22% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Até agosto, o déficit acumulado era de R$ 79,009 bilhões. Somente no nono mês de 2023, houve déficit primário de R$ 18,071 bilhões.