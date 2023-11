A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, afirmou que os Estados Unidos não buscam um desacoplamento da China. A autoridade falou que uma separação completa entre a economia americana e a da China, ou mesmo uma abordagem que force as nações a escolherem lados, teria repercussões negativas significativas para o mundo. "Não temos nenhum interesse em um mundo tão dividido e em seus efeitos desastrosos", falou ela em discurso divulgado hoje sobre as relações dos EUA com a região do Indo-Pacífico.