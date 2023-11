Após a divulgação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, o mercado manteve a mediana para a expectativa de Selic terminal no atual ciclo de flexibilização, em 9,25% ao fim de 2024. Há um mês, a estimativa era de 9,00%. O Banco Central reduziu os juros básicos da economia pela terceira vez consecutiva em 0,50 pp, para 12,25% ao ano.