O mês de agosto teve a maior arrecadação do ano para as seguradoras brasileiras, de R$ 36,6 bilhões, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O número é 14,4% da arrecadação total nos oito primeiros meses do ano, que foi de R$ 253,8 bilhões, 8,8% maior que no mesmo período do ano passado.