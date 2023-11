O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, reiterou nesta quarta-feira (8) que o BCE seguirá acompanhando novos dados econômicos para decidir sobre suas taxas de juros. "Na nossa próxima reunião, em dezembro, teremos mais dados concretos e, o que é mais importante, novas previsões (econômicas)", disse Nagel, em discurso sobre estabilidade de preços. "Decidiremos, então, como proceder com base nisso", acrescentou.