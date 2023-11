A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 7, traz longa exposição sobre a piora do cenário global e os mecanismos de transmissão da alta de juros de países avançados para a economia doméstica. Para o Copom, "a conjuntura internacional se mostra adversa" e "os riscos em torno do cenário global cresceram".