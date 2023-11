O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a reforma tributária dará um "grande passo" para elevar o ganho de produtividade no País, ainda que não seja o ideal. A proposta foi aprovada na quarta-feira no Senado, por uma margem apertada de votos e com aumento das concessões a setores econômicos.