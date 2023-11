A acentuada queda no preço do petróleo abriu novamente a janela de importação de derivados, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 8, pela Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom). Tanto nas refinarias da Petrobras como nos demais polos de refino do País, a gasolina e o diesel estão mais caros no mercado interno do que no mercado internacional.