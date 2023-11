Com o aumento da inadimplência, as provisões das instituições financeiras foram elevadas e permaneceram acima das perdas esperadas. "Estimativas do BC indicam que a maior constituição de provisões manteve o grau de provisionamento confortável para suportar as perdas esperadas com crédito", avaliou o Banco Central por meio do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2023, divulgado nesta quinta-feira, 9.