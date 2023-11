Apesar do crescimento das vendas, a indústria de veículos registrou em outubro queda de 3,1% na produção frente ao mesmo mês do ano passado, com 199,8 mil unidades montadas na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com setembro, o recuo foi de 4,4%, conforme balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras.