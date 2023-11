O Brasil deve colher 149,8 milhões de toneladas de soja em 2024, o que deve representar quase a metade do total de cereais, leguminosas e oleaginosas produzidos no País. Se confirmada, a produção será a segunda maior já obtida, perdendo apenas para o recorde esperado em 2023. Os dados são do primeiro Prognóstico para a Produção Agrícola do ano que vem, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).