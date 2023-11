O Brasil deve colher mais arroz em 2024, segundo os dados do primeiro Prognóstico para a Produção Agrícola do ano que vem, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção de arroz deve somar 10,5 milhões de toneladas, 2,5% maior que a de 2023, com área ser colhida 4,5% superior e rendimento médio 1,9% menor.