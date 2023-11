Os preços médios do etanol hidratado caíram em 18 Estados, subiram em outros 5 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 2 na semana de 5 a 11 de novembro. No Amapá não houve cotação. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.