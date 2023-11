O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi às redes sociais rebater notícias veiculadas na imprensa sobre pedidos para demissão de gerentes supostamente ligados ao bolsonarismo. Prates afirmou que "não fará injustiça com as próprias mãos como ocorreu no passado, com os ex-presidente Dilma Rousseff e Lula", e que qualquer suspeita deve ser levada formalmente aos canais competentes para que sejam investigadas.