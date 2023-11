Os motoristas que passaram pela BR-101 (Rio-Santos) no início deste mês, pagaram mais pelo litro do diesel. A média de preço do litro do diesel comum foi de R$ 6,13, e do tipo S-10 ficou em R$ 6,28 o que colocou a rodovia no topo do ranking do diesel mais caro, entre as principais estradas do País, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), apurado pela Edenred Brasil.