Os Estados Unidos devem manter a política monetária apertada por mais tempo, à medida que se debate no momento se será necessário elevar mais ou não os juros no país. A avaliação é do diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, que participou no período da tarde desta segunda-feira, 13, de evento da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.