O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Brasil avançou de 49 em setembro para 50,3 em outubro, retomando o nível expansionista, informou nesta segunda-feira, 6, a S&P Global. O resultado foi puxado pela alta do PMI de serviços (48,7 para 51), enquanto o índice da indústria caiu de 49 para 48,6 no período.