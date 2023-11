O petróleo fechou com queda superior a 4% nesta terça-feira, 7, pressionado por sinais de fraqueza na China e na Europa - que reacendem temores de demanda global reduzida - e pela valorização do dólar. As preocupações com uma desaceleração da economia mundial se sobrepõem à perspectiva de aperto no mercado, mesmo com a extensão do corte de oferta russo e saudita e com a continuidade da guerra no Oriente Médio.