O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira, 8, após a aprovação da reforma tributária na Casa, que a mudança constitucional no sistema tributário brasileiro se impôs porque o Brasil "não podia mais conviver com o atraso". O senador ressaltou que a proposta tem potencial de alavancar a atração de investimentos estrangeiros, ao simplificar e dar mais transparência à cobrança de impostos sobre consumo, além de contribuir para reduzir desigualdades sociais.