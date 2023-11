A valorização das commodities é insuficiente para estimular nova alta do Ibovespa nesta segunda-feira, 13, dado o viés negativo do pré-mercado de ações de Nova York, diante da revisão da Moody's do rating Aaa dos EUA. Além disso, outras questões reforçam a fraqueza e a volatilidade do Índice Bovespa como a espera das divulgações da semana, as incertezas fiscais no Brasil e o feriado da República, na quarta-feira, quando a B3 ficará fechada.