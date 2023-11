A indústria paulista se preparou ao longo do ano para honrar agora no final de 2023 os pagamentos de 13º salário de seus funcionários. De acordo com levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), apenas 11,7% das empresas do setor pretendem pedir empréstimos neste fim de ano para cumprir a lei e pagar o 13º salário. Trata-se do menor porcentual desde 2008.