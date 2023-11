O preço do barril do petróleo Brent deve cair para US$ 83,99 no fim de 2023, afirma o Departamento de Energia dos EUA em relatório com suas perspectivas energéticas de curto prazo (STEO, na sigla em inglês). No relatório anterior, de outubro, a expectativa era que o preço do barril ficasse em US$ 84,09 no mesmo período.