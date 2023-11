A Nissan anunciou nesta terça-feira que vai produzir dois novos utilitários esportivos (SUVs, na sigla em inglês) em sua fábrica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. A adaptação da unidade aos novos modelos mais do que dobra, para R$ 2,8 bilhões, o plano de investimentos da marca japonesa no Brasil até 2025, que antes era de R$ 1,3 bilhão. Os novos investimentos contemplam também a montagem em Resende de motores turbo que vão equipar carros da marca.