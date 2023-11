O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, reconheceu que a economia da zona do euro perdeu ímpeto recentemente, mas disse não ver razões para esperar uma "profunda e prolongada" recessão. "A inflação está caindo e o mercado de trabalho é resiliente", diagnosticou, em coletiva de imprensa, após reunião do grupo, que reúne os ministros das finanças da região.