O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) divulgou nesta segunda-feira, 6, um artigo indicando que continuará aprofundando reformas nas taxas de juros monetárias, conforme práticas do mercado, segundo a Xinhua. O artigo destaca a intenção de melhorar a efetividade das taxas de referência de longo prazo (LPR, na sigla em inglês), consolidação e redução nos custos de crédito empresariais e domésticos, além de outras medidas concentradas no setor imobiliário.