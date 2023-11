A MRV deu largada ao maior projeto da história da companhia e um dos maiores já vistos na cidade de São Paulo. A incorporadora está lançando o empreendimento Cidade Sete Sóis, com 11 mil apartamentos em mais de 65 prédios a serem erguidos nos próximos dez anos em Pirituba, na zona norte. A expectativa é de faturar R$ 3 bilhões com as vendas ao longo desse período. O investimento total será de R$ 2 bilhões.