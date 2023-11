O empresário Claudio Bardella, presidente do conselho de administração da Bardella e um dos fundadores e conselheiro do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), morreu nesta sexta-feira, 3, aos 85 anos. "Destacado empresário do País e grande formulador de ações e políticas para o desenvolvimento da economia brasileira e da indústria nacional", disse o Iedi, em nota