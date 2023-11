A Moody's reafirmou nesta quarta-feira, 8, o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Japão em 'A1', com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a ação reflete a expectativa de que a capacidade do governo japonês de lidar com o seu grande déficit "permanece intacta", sustentada pela retenção de crédito robusto e liquidez doméstica, por sua vez impulsionadas pelo "crescimento contínuo de poupanças privadas".