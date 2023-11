A Moody's elevou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023, de 2,3% para 3,0%, e em 2024, de 1,5% para 2,0%, com a revisão impulsionada "pelo desempenho descomunal de seu setor agrícola no primeiro trimestre e crescimento sólido nos setores de serviços e industrial no segundo trimestre". Para 2025, a expectativa de crescimento também é de 2%.