A Ford, a General Motors e a Stellantis concordaram em pagar os trabalhadores em greve pelo tempo em que estiveram nas manifestações, como parte dos novos acordos trabalhistas alcançados no final do mês passado com o sindicato automotivo United Auto Workers (UAW) para encerrar a greve. A ação é incomum na história de negociações entre as partes, segundo uma fonte.