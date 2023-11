O dólar oscilou perto da estabilidade frente a outras moedas principais em boa parte do dia de hoje, mas ganhou algum fôlego mais para o fim da sessão. Investidores monitoraram declarações do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e de outros bancos centreis importantes, bem como o avanço dos retornos dos Treasuries. Na Argentina, o dólar negociado no mercado paralelo (dólar blue) dava sinais de estabilização, mas em quadro ainda de tensões antes do segundo turno eleitoral deste mês.