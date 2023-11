O dólar operou em alta nesta sessão, ampliando os ganhos de ontem, favorecido pela diferença entre as possíveis trajetórias do Federal Reserve (Fed) e pelos bancos centrais europeus. Ainda, a moeda americana foi impulsionada por falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) que sugeriram a possibilidade de mais altas de juros para conter a inflação americana.