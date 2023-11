O dólar estava misto no fim da tarde de Nova York nesta sexta-feira, 10, com o índice DXY no vermelho e o euro acumulando ganhos, na esteira de falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que sinalizou que a autoridade monetária pode voltar a subir juros e fez os rendimentos dos bônus europeus subirem. Contra o iene, o dólar subiu, mantendo a sequência de desvalorização da moeda japonesa.