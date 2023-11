O Ministério dos Transportes reformulou o calendário de leilões para concessões rodoviárias do próximo ano e agora prevê a realização de 12, dois a mais que o planejado inicialmente. O remanejamento decorre do acréscimo da concessão de rodovias de Goiás e do adiamento do leilão da BR-040, em Minas Gerais, que estava previsto para este ano.