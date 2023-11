O Ibovespa sobe moderadamente na manhã desta quarta-feira, 8, mesmo depois de subir por cinco pregões consecutivos, em meio a balanços de empresas brasileiras, alta das vendas do varejo e expansão do minério de ferro na China. Além disso, há expectativa de votação, hoje, da proposta da reforma tributária no Senado, após aprovação do cronograma especial do texto ontem na Casa.