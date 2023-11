O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou nesta sexta-feira, 3, uma diferença com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao dizer que a prioridade do governo é a realização de obras e a manutenção do gasto público. A fala vem exatamente uma semana após o chefe do governo ter colocado em xeque a meta de déficit zero para 2024 - defendida pela equipe econômica.