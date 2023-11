A distribuidora de energia Light apresentou prejuízo líquido de R$ 10,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante lucro de R$ 1,1 milhão sobre o mesmo intervalo de 2022, conforme divulgação realizada no período da noite da quinta-feira, 9. Contudo, no acumulado do ano, até setembro, a empresa acumula lucro de R$ 205,6 milhões, revertendo prejuízo de R$ 178,2 milhões anotado no mesmo período do ano passado.