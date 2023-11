Os juros futuros tentaram emplacar mais uma sessão de baixa, mas esbarraram na cautela do ambiente externo. No fechamento, as taxas mostravam alta moderada. O avanço da agenda econômica do Congresso, ponderações sobre o fiscal, a expectativa de um número favorável do IPCA amanhã e o leilão robusto de prefixados do Tesouro conseguiram conter, durante boa parte do dia, a influência dos yields dos Treasuries e do petróleo em alta sobre a curva local. Mas no fim da tarde, as taxas não resistiram ao discurso hawkish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.