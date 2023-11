Os juros futuros terminaram o dia em queda, acumulando baixa também na semana em relação aos ajustes da última sexta-feira. Tanto o ambiente externo quanto o doméstico contribuíram para o alívio nos prêmios de risco da curva local. Lá fora, as taxas dos Treasuries estiveram relativamente comportadas e, aqui, o IPCA de outubro veio abaixo da mediana das estimativas e com leitura benigna dos preços de abertura, consolidando a ideia de que há conforto para o Banco Central seguir com seu plano de voo.