Primeira subdiretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath afirmou nesta quinta-feira, 9, que "certamente não podemos descartar" o risco de o mundo entrar em um quadro de estagflação, com inflação ainda acima do desejável e crescimento fraco. Ao mesmo tempo, alertou para o fato de que existem "inúmeros choques potenciais" que podem se materializar no cenário, como um eventual salto no petróleo, a depender dos desdobramentos regionais do conflito no Oriente Médio.