O banco holandês ING teve lucro líquido de 1,98 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2023, mais do que dobrando o ganho de 979 milhões de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira. O resultado superou a previsão de analistas, de lucro de 1,83 bilhão de euros, segundo consenso fornecido pelo próprio ING.