A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou que, apesar da queda significativa da inflação, os juros seguirão elevados na zona do euro por tempo prolongado até que os preços alcancem a meta de 2% de forma sustentada. Na visão dela, ainda existem riscos importantes para as perspectivas econômicas do bloco, como a possibilidade de que os preços de energia voltem a subir, após os "efeitos de base" deixarem as estatísticas nos próximos meses.