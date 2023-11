O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 7, que a correlação de variáveis mais benignas na economia brasileira é que vem permitindo que, ainda que com o cenário internacional mais adverso, se produzam estes cortes na taxa Selic gradativamente, com devida parcimônia e serenidade para ir analisando qual é a reação e como vai se comportar a economia internacional.