São Paulo, 3 - O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) recuou 0,7 pontos em outubro, cerca de 0,5%. A média ficou em 120,6 pontos no décimo mês do ano, ante 121,5 pontos em setembro, com baixas nos índices de preços de óleos vegetais, açúcar, cereais e carnes, apesar da recuperação do índice de lácteos. Em comparação com o mesmo mês de 2022, o índice recuou 14,8 pontos (10,9%).