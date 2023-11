Após cair nos seis primeiros meses do ano, o Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) registrou a quarta alta consecutiva em outubro, informou o órgão nesta quinta-feira, 9. Segundo o BC, o avanço foi de 0,98% no mês passado. O indicador passou de 372,47 pontos em setembro para 376,14 pontos em outubro.