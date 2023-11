O comissário europeu para Economia, Paolo Gentiloni, afirmou nesta quinta-feira, 9, que os indicadores de curto prazo sinalizam a continuação da fraca dinâmica econômica no início do trimestre atual na zona do euro, e que as perspectivas de curto prazo continuam a ser desafiadoras na região. Em coletiva de imprensa na zona do euro, ele lembrou, por sua vez, de sinais positivos para a atividade local, como o fato de o mercado de trabalho permanecer resiliente, apesar dos sinais de arrefecimento.