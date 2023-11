O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) projeta que o crescimento econômico dos Estados Unidos será de 2% em 2023, ao passo que o crescimento global será de 2,9% na mesma comparação. Segundo a instituição, ambas as projeções estão acima do consenso do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 1,5% e 2,7%, respectivamente.