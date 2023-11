O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,51% em outubro, após subir 0,45% em setembro, divulgou na manhã desta quarta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que estimava alta de 0,55%, mas dentro do intervalo de projeções, que ia de 0,38% a 0,62%. Com o resultado, o IGP-DI acumula queda de 4,40% no ano e de 4,27% em 12 meses.