A indicação de alta das bolsas americanas e a valorização do petróleo em torno de 1,00% estimulam o Ibovespa. Nesta segunda-feira, 6, a B3 passa a fechar mais tarde para acompanhar o fim do horário de verão em Nova York. A alta por lá reflete expectativas de que o Federal Reserve (Fed) começará a cortar os juros antes do imaginado.