O Ibovespa fechou a terceira semana de avanço consecutivo, desta vez com ganho de 2,04%, após altas de 4,29% e de 0,13% nos intervalos precedentes. Hoje, vindo de leves perdas de 0,12% e de 0,08% nas sessões anteriores, subiu 1,29%, aos 120.568,14 pontos, no maior nível de fechamento desde 3 de agosto (120.585,77), com giro financeiro a R$ 23,6 bilhões nesta sexta-feira. No mês, o índice da B3 avança 6,56% e, no ano, ganha 9,87%. Hoje, oscilou entre mínima na abertura a 119.035,85 e máxima aos 120.822,77 pontos.